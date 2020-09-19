Баркли: Адетокунбо 25 лет. Джордан выиграл первый титул в 28 лет

Легенда НБА, ныне аналитик Чарльз Баркли высказался о перспективах форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, приведя аналогии с карьерным путём шестикратного чемпиона лиги в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
«Яннису 25 лет. Майкл Джордан выиграл первый титул в 28 лет. Можете представить себе, что он покидает «Чикаго» в 25 лет? Я часто слышу от разных экспертов на телевидении что-то вроде «Яннис обязан выиграть чемпионат». Парни, ему всего 25 лет. Мне бы не хотелось, чтобы он стал применять читы и объединился с другими звёздными игроками ради завоевания титула.
Сериал «Последний танец» про Майкла Джордана был очень хорош. Помните, когда «Детройт Пистонс» три года выбивали «Буллз» в плей-офф, Тим Гровер спрашивал у Джордана, когда тот хочет возобновить работу. «Увидимся завтра» — ответ Майкла. Мне бы хотелось, чтобы Яннис становился лучше и выиграл титул с «Милуоки». Если он сделает это с другими парнями, то это будет не то. Вспомните путь Дирка Новицки. Мне сильно не нравится, когда по телевидению говорят: «У него уже должна быть победа в чемпионате. Ему надо перебираться на крупный рынок», – цитирует Баркли Reddit.
- 19 сентября 2020
-
15:24
-
15:13
-
14:33
-
13:34
-
12:52
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:16
-
10:49
-
10:34
-
09:59
-
09:14
-
09:12
-
08:47
-
08:31
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:42
-
07:30
-
06:39
-
02:10
-
00:45
-
00:28
-
00:20
-
00:05
- 18 сентября 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:34
-
21:58