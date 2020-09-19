Баркли: Адетокунбо 25 лет. Джордан выиграл первый титул в 28 лет

Легенда НБА, ныне аналитик Чарльз Баркли высказался о перспективах форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, приведя аналогии с карьерным путём шестикратного чемпиона лиги в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.



«Яннису 25 лет. Майкл Джордан выиграл первый титул в 28 лет. Можете представить себе, что он покидает «Чикаго» в 25 лет? Я часто слышу от разных экспертов на телевидении что-то вроде «Яннис обязан выиграть чемпионат». Парни, ему всего 25 лет. Мне бы не хотелось, чтобы он стал применять читы и объединился с другими звёздными игроками ради завоевания титула.



Сериал «Последний танец» про Майкла Джордана был очень хорош. Помните, когда «Детройт Пистонс» три года выбивали «Буллз» в плей-офф, Тим Гровер спрашивал у Джордана, когда тот хочет возобновить работу. «Увидимся завтра» — ответ Майкла. Мне бы хотелось, чтобы Яннис становился лучше и выиграл титул с «Милуоки». Если он сделает это с другими парнями, то это будет не то. Вспомните путь Дирка Новицки. Мне сильно не нравится, когда по телевидению говорят: «У него уже должна быть победа в чемпионате. Ему надо перебираться на крупный рынок», – цитирует Баркли Reddit.