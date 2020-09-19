Президент Единой лиги ВТБ: пытаемся сделать так, чтобы не было технических поражений

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о подготовке к новому сезону и влиянии на него пандемии коронавируса. Кущенко выразил надежду, что лиге не придётся засчитывать технические поражения командам, в которых обнаружат заразившихся коронавирусом.

«Конечно, эпидемиологическая ситуация будет влиять на спортивную, от этого не уйти. В разных регионах России, в других странах, где есть наши участники, абсолютно разные ситуации с распространением коронавируса.

Посмотрите, сколько человек сразу заразилось в «Локомотиве-Кубань» на прошлой неделе. Пока человек выздоровеет, пройдёт все необходимые процедуры, снова наберёт форму. Это большие сроки. Регламенты мы обсуждаем с клубами до сих пор, так как каждый день появляются ситуации, которые требуют вмешательства.

Следим за другими видами спорта, где чемпионаты стартовали раньше. Например, в футболе ввели техническое поражение в случае заражения нескольких игроков. Мы пытаемся сделать так, чтобы у нас в таких случаях матчи переносились. Но из-за плотности календаря могут возникнуть ситуации, когда перенос будет невозможен и придётся принимать решение о поражении без игры. Очень надеюсь, к весне появится вакцина, которая позволит нам провести концовку сезона без ограничений», — цитируют Кущенко «Известия».