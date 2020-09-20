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Дабл-даблы Брауна и Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Майами» и сократить счёт в серии

Дабл-даблы Брауна и Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Майами» и сократить счёт в серии
Баскетбол / НБА 0

Завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 117:106.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 7 подборов. Джейсон Тейтум также оформил дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Майами» отличился Эдрис Адебайо, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Майами». Следующий матч между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» состоится 24 сентября, начало – 3:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
20 сентября 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 27, Хироу - 22, Батлер - 17, Робинсон - 13, Горан Драгич - 11, Краудер - 10, Джонс - 3, Олиник - 3, Александер, Винсент, Игуодала, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 25, Уокер - 21, Смарт - 20, Тайс - 8, Хэйворд - 6, Уильямс - 5, Кантер - 4, Уонамэйкер - 2, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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