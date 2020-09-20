Дабл-даблы Брауна и Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Майами» и сократить счёт в серии

Завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 117:106.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 7 подборов. Джейсон Тейтум также оформил дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Майами» отличился Эдрис Адебайо, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Майами». Следующий матч между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» состоится 24 сентября, начало – 3:30 мск.