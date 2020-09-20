Новичок «Майами» установил рекорд XXI века в НБА

Завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 117:106.

После этого матча новичок «Майами» Тайлер Хирроу установил рекорд НБА в XXI веке, сообщается в «твиттере» журналиста Джастина Кубатко. В этой встрече он записал в свой актив 22 очка. Хирроу отличается двузначной результативностью в каждой из своих первых 12 игр плей-офф. Ранее это достижение покорялось Элджину Бейлору (1959), Джерри Уэсту (1961) и Алвану Адамсу (1976).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Майами». Следующий матч между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» состоится 24 сентября, начало – в 3:30 мск.