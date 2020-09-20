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«Химки» без Шведа уступили «Зениту» в стартовом матче Единой лиги ВТБ

«Химки» без Шведа уступили «Зениту» в стартовом матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Сегодня, 20 сентября, принял старт очередной сезон Единой лиги ВТБ. Сезон открывало противостояние «Химок» и «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга удачно начала встречу и после первой четверти вела в счёте с разницей в 3 очка — 18:15. Во второй десятиминутке «Химки» немного сократили отставание (35:37), а в третьей даже вышли вперёд — 55:51.

Заключительная четверть началась с мощного рывка «Зенита» — 13:0, и это определило исход матча. В дальнейшем гости не упускали преимущества и одержали победу со счётом 79:67.

Самым результативным в составе победителей стал новобранец Билли Бэрон, набравший 16 очков. В «Химках», которые не могли рассчитывать на помощь травмированного Алексея Шведа, лучшим стал Дайрис Бертанс — 12 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 сентября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
67 : 79
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Химки: Дайр. Бертанс - 12, Микки - 10, Карасёв - 9, Монро - 9, Букер - 8, Йеребко - 7, Тимма - 6, Зайцев - 4, Воронов - 2, Десятников, Моня, Одиноков
Зенит: Бэрон - 16, Риверс - 11, Томас - 11, Пойтресс - 10, Захаров - 9, Зубков - 9, Понитка - 9, Пушков - 2, Холлинс - 2, Вольхин, Трушкин, Фридзон
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