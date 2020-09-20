«Химки» без Шведа уступили «Зениту» в стартовом матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 20 сентября, принял старт очередной сезон Единой лиги ВТБ. Сезон открывало противостояние «Химок» и «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга удачно начала встречу и после первой четверти вела в счёте с разницей в 3 очка — 18:15. Во второй десятиминутке «Химки» немного сократили отставание (35:37), а в третьей даже вышли вперёд — 55:51.

Заключительная четверть началась с мощного рывка «Зенита» — 13:0, и это определило исход матча. В дальнейшем гости не упускали преимущества и одержали победу со счётом 79:67.

Самым результативным в составе победителей стал новобранец Билли Бэрон, набравший 16 очков. В «Химках», которые не могли рассчитывать на помощь травмированного Алексея Шведа, лучшим стал Дайрис Бертанс — 12 очков.