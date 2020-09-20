Не игравший в «Детройте» 6 лет Джош Смит перестал получать зарплату от клуба
Клуб НБА «Детройт Пистонс» перестал платить зарплату Джошу Смиту, который не играл за команду с 2014 года. В своё время «Детройт» подписал контракт с игроком в 2013 году, пытаясь провести кадровую перестройку, но переход Смита не принёс ожидаемых результатов. Тогда «Детройт» попытался избавиться от Смита, но так и не смог найти варианты обмена ненужного игрока.
Игрок в 2013 году подписал контракт на $ 54 млн. Уже через год его выставили на драфт отказов. В итоге клуб пересмотрел вариант оплаты. Так, $ 27 млн, остававшихся по контракту, решили выплачивать в течение пяти лет. Каждый год он получат по $ 5,3 млн.
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