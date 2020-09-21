Айзея Томас: сейчас лучший в истории — Карим. Леброн станет лучшим, когда закончит карьеру

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас считает лучшим игроком в истории баскетбола Карима Абдул-Джаббара, но прогнозирует выход на первое место форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, когда тот завершит карьеру. Томас проигнорировал легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, которого многие называют величайшим баскетболистом всех времён.
«Я восхищаюсь неугомонным желанием Леброна Джеймса быть лучшим и оставаться на вершине. Я никогда не видел, чтобы игрок доминировал во многих статистических категориях. У нас были игроки, доминирующие в определённых аспектах, но мы никогда не видели игрока, который действительно делал всё на площадке. А Леброн делает это 17 лет, без сомнений. В данный момент Карим Абдул-Джаббар — лучший из тех, кто когда-либо играл в НБА. Но на момент завершения карьеры Леброн Джеймс будет лучшим игроком в истории баскетбола. Лучшим игроком, которого мы когда-либо видели», — приводит слова Томаса Sports Illustrated.
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