Фрэнк Вогель: постоянно говорю, что Дэвис — великий игрок. Это бросок Мамбы

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель после второго матча финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:103) сравнил тяжёлого форварда Энтони Дэвиса с легендарным Коби Брайантом.
«Я постоянно говорю, что Энтони Дэвис — великий игрок, который умеет решать исход матчей. Он действительно провёл нас через отрезок, когда мы испытывали проблемы с набором очков в концовке. Дуэт Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса состоятелен — если один из них не тащит, то другой будет делать это. Когда они одновременно доминируют, нас почти невозможно остановить. Мы хотим воплотить то, что символизировал Коби Брайант, и почтить его память. Это бросок, который исполнил бы Коби Брайант. Энтони Дэвис выбегает на периметр, получает мяч и исполняет бросок, от которого зависит исход матча. Самый важный момент сезона, точно в цель. Это бросок Мамбы», – приводит слова Вогеля ASAP Sports.
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