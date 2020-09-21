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Фрэнк Вогель: постоянно говорю, что Дэвис — великий игрок. Это бросок Мамбы

Фрэнк Вогель: постоянно говорю, что Дэвис — великий игрок. Это бросок Мамбы
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель после второго матча финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:103) сравнил тяжёлого форварда Энтони Дэвиса с легендарным Коби Брайантом.

«Я постоянно говорю, что Энтони Дэвис — великий игрок, который умеет решать исход матчей. Он действительно провёл нас через отрезок, когда мы испытывали проблемы с набором очков в концовке. Дуэт Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса состоятелен — если один из них не тащит, то другой будет делать это. Когда они одновременно доминируют, нас почти невозможно остановить. Мы хотим воплотить то, что символизировал Коби Брайант, и почтить его память. Это бросок, который исполнил бы Коби Брайант. Энтони Дэвис выбегает на периметр, получает мяч и исполняет бросок, от которого зависит исход матча. Самый важный момент сезона, точно в цель. Это бросок Мамбы», – приводит слова Вогеля ASAP Sports.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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