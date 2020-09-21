Кевин Дюрант: если бы плей-офф тоже рассматривали, то Леброн легко забрал бы награду MVP

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о присуждении Яннису Адетокунбо («Милуоки Бакс») награды MVP сезона НБА вместо Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»).

«В расчет берётся регулярный чемпионат, но я понимаю, о чём все говорят. У меня такие же мысли по этому поводу. Считаю, что надо оценивать весь сезон, в том числе и розыгрыш плей-офф. Если бы плей-офф тоже рассматривали, то Леброн легко забрал бы награду MVP. Но я понимаю, почему сейчас награду получил Яннис Адетокунбо. У него безумная статистика», – приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Яннис Адетонкубо стал MVP НБА второй сезон подряд. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не согласился с результатами голосования и обвинил НБА в несправедливой системе определения награды.