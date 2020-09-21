Леброн Джеймс пришёл на игру в одежде с чёткими месседжами
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пришёл на второй матч серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» в одежде с социальным посылом.
На кепке Леброна написано «Изменения не делаются простым наблюдением за происходящим со стороны». На толстовке размещён аналогичный призыв к переменам. Одежда Леброна входит в линейку More Than a Vote — основанной Джеймсом компании, которая борется с системным подавлением прав темнокожих избирателей в США. 100% выручки от продажи одежды пойдут комитету юристов по гражданским правам — правозащитной организации, специализирующейся на отстаивании расовой справедливости.
Фото доступно в «твиттере» «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Лейкерс» обыграли «Наггетс» (105:103) и повели 2-0 в серии плей-офф.
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