Мейерс Леонард отреагировал на то, что Споэльстра не даёт ему играть в плей-офф НБА

Центровой «Майами Хит» Майерс Леонард признался, что хотел бы проводить больше игрового времени на паркете, однако главный тренер команды Эрик Споэльстра не выпускает его на площадку.



«Моя команда и тренерский штаб знают, как сильно я хочу быть на паркете. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу играть. Я бы хотел вносить вклад в матчах своей команды. Единственное, что не изменится, так это мой характер и рабочий настрой, который у меня есть», — приводит слова Леонарда AP.



Напомним, Леонард не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Ленард остался стоять, приложив руку к сердцу. Спортсмен сказал, что решил поддержать военных США. Брат баскетболиста — морской пехотинец, воевал в Афганистане.