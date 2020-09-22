Кевин Дюрант объяснил, почему «Клипперс» проиграли «Наггетс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о поражении «Лос-Анджелес Клипперс» в серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (3-4).

«Поражение «Клипперс» определённо шокировало. У них была самая талантливая и глубокая команда в НБА. «Клипперс» не были на одной волне в защите на протяжении всей серии. Вот почему они проиграли», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

«Клипперс», в составе которых выступают два многократных участника Матча звёзд НБА Кавай Леонард и Пол Джордж, опережали «Наггетс» 3-1 по ходу серии, после чего уступили сопернику трижды подряд. Клуб из Лос-Анджелеса собирается сохранить в составе на следующий сезон Джорджа и Леонарда, а также не намерен увольнять главного тренера Дока Риверса.