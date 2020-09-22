«Клипперс» определили единственного неприкасаемого игрока в составе

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард – единственный игрок в составе, которого руководство клуба считает неприкасаемым, сообщает The Athletic.



«Пол Джордж почти неприкасаемый, но «Клипперс» обменяют его, если получат достойное предложение. Конечно, же они обменяют Джорджа, если этого также захочет Кавай Леонард», – отмечает издание.



Летом прошлого года «Клипперс» выменяли Джорджа у «Оклахома-Сити Тандер» на Шэя Жильжо-Александера, Данило Галлинари и пять пиков первого раунда драфта. «Лос-Анджелес Клипперс» собираются провести изменения в составе после сенсационного поражения в серии полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (3-4). Ожидается, что главный тренер Док Риверс останется не своём посту.