Функционер НБА: Джейсон Тейтум лучше Пола Джорджа

Один из функционеров НБА сравнил игру 22-летнего лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума с выступлениями опытного звёздного игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа.

После резкого увеличения результативности (от 15,7 до 23,4 очков за игру) в третьем сезоне атакующая игра Тейтума привлекла наибольшее внимание, но он также прибавил и в игре в защите. Джейсон финишировал 6-м по общему количеству побед в обороне (3,7) и 18-м в общем рейтинге защиты (105,6).

«Тейтум — двусторонний игрок, который лучше, чем Пол Джордж», — заявил один из функционеров НБА в интервью FadeAway World.

Он может попасть в корзину, бросить трехочковый после ведения, и он защищает лучшего игрока на периметре».

Многие оценивают растущий потенциал Тейтума, прибавившего, как в игре на подборе, так и на распасовке. Он увеличивал количество подборов на один показатель за игру в течение каждого из своих первых 3 сезонов и почти удвоил свои показатель передач по сравнению с сезоном в роли новичка (с 1,6 до 3,0).