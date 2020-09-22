Функционер НБА: Джейсон Тейтум лучше Пола Джорджа

Один из функционеров НБА сравнил игру 22-летнего лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума с выступлениями опытного звёздного игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа.
После резкого увеличения результативности (от 15,7 до 23,4 очков за игру) в третьем сезоне атакующая игра Тейтума привлекла наибольшее внимание, но он также прибавил и в игре в защите. Джейсон финишировал 6-м по общему количеству побед в обороне (3,7) и 18-м в общем рейтинге защиты (105,6).
«Тейтум — двусторонний игрок, который лучше, чем Пол Джордж», — заявил один из функционеров НБА в интервью FadeAway World.
Он может попасть в корзину, бросить трехочковый после ведения, и он защищает лучшего игрока на периметре».
Многие оценивают растущий потенциал Тейтума, прибавившего, как в игре на подборе, так и на распасовке. Он увеличивал количество подборов на один показатель за игру в течение каждого из своих первых 3 сезонов и почти удвоил свои показатель передач по сравнению с сезоном в роли новичка (с 1,6 до 3,0).
- 22 сентября 2020
-
08:46
-
08:19
-
07:53
-
07:41
-
07:29
-
00:52
-
00:31
-
00:14
- 21 сентября 2020
-
23:49
-
22:54
-
22:03
-
21:58
-
21:45
-
20:54
-
19:50
-
19:32
-
19:11
-
18:57
-
18:29
-
17:59
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
16:12
-
14:59
-
14:13
-
13:41
-
13:27
-
12:43
-
11:33
-
11:22
-
11:06
-
10:34
-
09:35
-
08:57