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Эксперт: очень не нравятся «Лейкерс». Эта команда хорошо подходит, чтобы её не любить

Эксперт: очень не нравятся «Лейкерс». Эта команда хорошо подходит, чтобы её не любить
Баскетбол / НБА 0

Известный журналист Билл Симмонс объяснил, почему ему так не нравится современный «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мне не нравятся эти «Лейкерс». Очень. Эта команда хорошо подходит для того, чтобы её не любить со спортивной точки зрения. Они единственные, кто мешает пробивать соперникам штрафные со скамейки, постоянно что-то кричат и творят прочую чушь.

Мой самый нелюбимый игрок XXI века Дуайт Ховард выходит и начинает обрабатывать Йокича — локти, плечи, толчки. Он совершает по пять фолов в одном владении. А когда ему всё-таки свистят нарушение, мы слышим: «Что? Что ты имеешь в виду? Фол?» Словно никто в «Лейкерс» ни разу не нарушал правил за весь сезон. Я ещё не видел команду, которая бы так спорила», — цитирует Симмонса Reddit.

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