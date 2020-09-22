Мэлоун сравнил Николу Йокича и Леброна Джеймса

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун сравнил лидера своей команды Николу Йокича с ведущим игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Если баскетболист набирает очки слишком легко, вы должны дополнительно помогать защите, необходимо применять дабл-тим. Это касается и Леброна, и Николы. Они очень похожи в этом плане. Чтобы ограничить их, против них нужно использовать сдваивание в обороне. Своими передачами они способны обрезать полкоманды», — приводит слова специалиста Pick&Roll.

Напомним, в настоящий момент «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» определяют сильнейшего в финале Западной конференции плей-офф. После двух матчей калифорнийцы ведут в счёте 2-0. На Востоке за путёвку в финал НБА борются «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».