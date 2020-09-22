Ванесса Брайант объяснила, почему выгнала мать из дома

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, объяснила, что стало причиной скандала с матерью — Софи Лейн. Последняя утверждает, что дочь выгнала её из дома.

«Муж и дочь неожиданно погибли, но у моей матери всё же хватило наглости появиться на телевидении и дать интервью, негативно отзываясь обо мне. Она заливалась слезами, оплакивая дом и машину, которые ей не принадлежали.

Она сняла все украшения, опустошила квартиру, убрала всю мебель, чтобы выставить всё так, будто я её не поддерживаю. Мы с Коби поддерживали её финансово на протяжении последних 20 лет и добавьте к этому алименты. Она не была со мной рядом ни физически, ни эмоционально. Не поддерживала меня и моих дочерей после трагедии. Теперь вижу, что для неё самое важное, и от этого ещё больнее", — приводит слова Ванессы Брайант Clutch Points.