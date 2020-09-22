Инстаграм-модель попыталась очернить игрока НБА, её обман был раскрыт

Инстаграм-модель Вайолет Рамос неудачно попыталась очернить защитника «Денвер Наггетс» Пи Джей Дозьера, сообщает Fadeaway World.

Рамос поделилась скриншотом сообщения Дозьера в «Твиттере», где игрок ей пишет: «Не могу дождаться момента, когда увижу тебя». Модель преподнесла это таким образом, будто баскетболист пытается приударить за ней.

Один из болельщиков связался с игроком, чтобы подтвердить, действительно ли он пытался добиться встречи с этой девушкой. Дозьер показал полный скрин переписки. Рамос на самом деле рассказывала баскетболисту, что поддерживает команду и ей не терпится увидеть Дозьера, как только он выйдет из «пузыря» НБА. Дозьер отверг знаки внимания, после чего модель решила сделать фальшивый скрин переписки. В данный момент аккаунты Рамос в «Твиттере» и «Инстаграме» закрыты из-за нашествия хейтеров в комментариях.

«Денвер» Дозьера проигрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» (0-2) в серии финала Западной конференции НБА.