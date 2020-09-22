Инстаграм-модель попыталась очернить игрока НБА, её обман был раскрыт

Инстаграм-модель Вайолет Рамос неудачно попыталась очернить защитника «Денвер Наггетс» Пи Джей Дозьера, сообщает Fadeaway World.
Рамос поделилась скриншотом сообщения Дозьера в «Твиттере», где игрок ей пишет: «Не могу дождаться момента, когда увижу тебя». Модель преподнесла это таким образом, будто баскетболист пытается приударить за ней.
Один из болельщиков связался с игроком, чтобы подтвердить, действительно ли он пытался добиться встречи с этой девушкой. Дозьер показал полный скрин переписки. Рамос на самом деле рассказывала баскетболисту, что поддерживает команду и ей не терпится увидеть Дозьера, как только он выйдет из «пузыря» НБА. Дозьер отверг знаки внимания, после чего модель решила сделать фальшивый скрин переписки. В данный момент аккаунты Рамос в «Твиттере» и «Инстаграме» закрыты из-за нашествия хейтеров в комментариях.
«Денвер» Дозьера проигрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» (0-2) в серии финала Западной конференции НБА.
- 22 сентября 2020
-
22:27
-
21:56
-
21:10
-
20:46
-
19:33
-
19:12
-
17:04
-
16:25
-
15:59
-
15:37
-
14:50
-
14:48
-
14:31
-
12:43
-
12:35
-
11:58
-
10:46
-
10:18
-
10:10
-
09:57
-
09:46
-
09:41
-
08:46
-
08:19
-
07:53
-
07:41
-
07:29
-
00:52
-
00:31
-
00:14
- 21 сентября 2020
-
23:49
-
22:54
-
22:03
-
21:58
-
21:45