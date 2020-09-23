Журналист анонсировал уход звезды НБА из команды
Обозреватель издания Toronto Star Даг Смит заявил, что «Торонто Рэпторс» в 2021 году, вероятнее всего, расстанется с разыгрывающим защитником, одним из многолетних лидеров команды Кайлом Лаури. По завершении следующего сезона Кайл станет неограниченно свободным агентом и боссам канадского клуба будет сложно сделать баскетболисту новое привлекательное предложение, так как в «Рэпторс» хотят иметь место для манёвров с платёжной ведомостью.
Также подчёркивается, что много будет зависеть и от того, как пройдут переговоры «Торонто» с Фредом Ванвлитом.
Лаури выступает в «Торонто» с 2012 года. В регулярном чемпионате-2019/2020 он провёл 58 матчей, набирая в них 19,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 6,2 передачи.
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