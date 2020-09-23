Перкинс: рад, что «Лейкерс» проиграли эту игру

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» заслуженно проиграли третий матч финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (106:114), проявив неуважение к сопернику.
«Я рад, что «Лейкерс» проиграли эту игру сегодня вечером. Они проявили неуважение к «Наггетс» в первой половине, не действовали жёстко. Играйте в эту милоту и дерьмо! Продолжайте...» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. На счету Энтони Дэвиса 27 очков. У «Денвера» лучшую статистику продемонстрировал Джамал Маррей, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.
«Лейкерс» ведут в серии – 2-1. Следующий матч между командами состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.
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