Эксперт Fox Sports объяснил, почему Кавай Леонард не смог выиграть титул в «Клипперс»

Аналитик Fox Sports Ник Райт считает, что форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду не хватает лидерских качеств, из-за чего команде не удалось выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«Каваю Леонарду придётся сделать то, что его никогда не просили сделать за всю свою карьеру, — быть лидером. Его не просили быть лидером в «Сан-Антонио Спёрс», его не просили быть лидером в «Торонто Рэпторс», эту роль выполнял Кайл Лоури. Кавай является великим игроком, но при этом он должен быть лидером», — приводит слова Райта Fadeaway World.

«Клипперс» проиграли «Денвер Наггетс» (3-4) в серии полуфинала Западной конференции НБА. В ходе серии подопечные Дока Риверса вели 3-1, но в итоге растеряли преимущество.