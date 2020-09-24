Стив Керр: санкционированное государством насилие повторяется снова и снова. Это бесит

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр критически высказался о системе правосудия и проблемах с расизмом в США после итогов дела Бреонны Тэйлор.

«Насилие в нашей стране проявляется во многих формах — стрельба в школах, самоубийства или жестокость полиции, конфликты соседей. Просто так много насилия. Это деморализует, когда мы не можем привлекать кого-либо к ответственности за это. Что ещё больше деморализует, так это то, что у нас происходит действительно мощное движение. У нас так много людей, которым небезразлична эта страна. Столько людей хотят перемен и верят в справедливость для чернокожих, людей с Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Но у нас этого нет. С проблемой так сложно справиться. Это долгая история расизма, которая существует в нашей стране. Она продолжается в форме такого рода насилия, которое санкционировано государством и повторяется снова и снова на наших глазах. Это разрушительно.

С юридической точки зрения я действительно не знаю, какие реформы нужно провести. С человеческой точки зрения, давайте на самом деле позаботимся друг о друге. Мы должны найти способ сделать шаг вперёд, чтобы эта страна ушла от ужасного цикла насилия, который продолжается так долго. Это вопрос человечности. Ужасно думать об эмоциональном ущербе, который несут эти вовлечённые люди с семьями, а также поколение молодых людей, которые выросли в этой стране с таким большим уровнем насилия и с такой небольшой ответственностью за это насилие. Это бесит. Я знаю, что я один из многих людей, которые действительно вкладываются в попытки внести некоторые изменения. Есть так много людей, которые заботятся об этой стране и которые пытаются помочь подняться на гору. Они доказали свою состоятельность. На эту гору сложно подняться, но мы должны продолжать борьбу", — приводит слова Керра ASAP Sports.

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.