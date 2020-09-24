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Эрик Споэльстра: Тайлер Хирроу больше не новичок

Эрик Споэльстра: Тайлер Хирроу больше не новичок
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал игру своего подопечного Тайлера Хирроу, который набрал 37 очков и 6 подборов в четвёртом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (112:109, 3-1).

«Он больше не новичок. Нам нужен его набор навыков. Означает ли это, что каждую игру от него будет такой результат? Нет, это не так. Я имею в виду, что мы не обязательно будем действовать схожим образом. У нас есть разные парни, и они все способны внести свой вклад. Тайлер может генерировать много атак в случайных ситуациях, которые вам нужны против очень хорошей защиты», — приводит слова Споэльстры ASAP Sport.

Хирроу — первый новичок после Эндрю Тони в 1981 году, набравший не менее 20 очков в двух матчах подряд в финале конференции

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