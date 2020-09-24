Джимми Батлер: на месте Бреонны Тэйлор мог быть я

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер после победу в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (112:109, 3-1) высказался о деле Бреонны Тэйлор.



«Очевидно, что произошедшее вызывает много эмоций. Ведь подобное всегда намного больше, чем баскетбол, чем спорт. На месте Бреонны Тейлор мог быть кто угодно. Это мог быть я. Это мог быть любой афроамериканец.

Поэтому мне грустно на душе. Я просто думаю, что это какое-то бредовое дерьмо. Начинаю игру, вы действительно должны соревноваться. Но в конце концов все мы прежде всего люди, а не просто спортсмены», — приводит слова Батлера ASAP Sports.

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.