Дуэйн Уэйд отреагировал на то, что новичок «Майами» побил его рекорд

Тайлер Хирроу вошёл в историю, побив рекорд «Майами Хит» по количеству очков, набранных новичком в игре плей-офф. Ранее достижение принадлежало Дуэйну Уэйду.



Хирроу набрал 37 очков и 6 подборов в четвёртом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (112:109, 3-1). Рекорд Уэйда держался 16 лет. Дуэйн смог набрать 27 очков.



«Это был отличный рекорд, пока он сохранялся», — пошутил Уэйд на своей странице в «Твиттере».



Хирроу — первый новичок после Эндрю Тони в 1981 году, набравший не менее 20 очков в двух матчах подряд в финале конференции: Тайлер показывал двузначную результативность в каждом из первых сыгранных 13 матчей плей-офф. Единственные другие новички в истории НБА, которые начали постсезон с подобной серии, — легенды прошлого века Элджин Бэйлор (1959) и Алван Адамс (1976).