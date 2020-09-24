Дуэйн Уэйд отреагировал на то, что новичок «Майами» побил его рекорд

Тайлер Хирроу вошёл в историю, побив рекорд «Майами Хит» по количеству очков, набранных новичком в игре плей-офф. Ранее достижение принадлежало Дуэйну Уэйду.
Хирроу набрал 37 очков и 6 подборов в четвёртом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (112:109, 3-1). Рекорд Уэйда держался 16 лет. Дуэйн смог набрать 27 очков.
«Это был отличный рекорд, пока он сохранялся», — пошутил Уэйд на своей странице в «Твиттере».
Хирроу — первый новичок после Эндрю Тони в 1981 году, набравший не менее 20 очков в двух матчах подряд в финале конференции: Тайлер показывал двузначную результативность в каждом из первых сыгранных 13 матчей плей-офф. Единственные другие новички в истории НБА, которые начали постсезон с подобной серии, — легенды прошлого века Элджин Бэйлор (1959) и Алван Адамс (1976).
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