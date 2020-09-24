Шенгелия выбыл из строя из-за травмы

Форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия, который получил травму правого колена в первой четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной», пропустит следующую игру своей команды.



«Сегодня утром баскетболист прошёл обследование в одной из московских клиник. У него диагностирован ушиб правой большеберцовой кости. Шенгелия будет проходить курс консервативной терапии на базе клуба и пропустит встречу с «Пармой» 26 сентября. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований», — говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.



Напомним, ЦСКА обыграл «Астану» со счётом 93:60. Самым результативным в составе «армейцев» стал Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 передач. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Никола Милутинов, набравший 15 очков и совершивший 12 подборов.