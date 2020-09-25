Леброн: они хотят, чтобы все были в страхе, приняли то, что происходит. Я этого не допущу

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время послематчевой пресс-конференции после матча плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (114:108, 3-1) в очередной раз затронул тему расовой несправедливости в США, в особенности по отношению к чернокожим женщинам.



«Вы просто посмотрите на историю Америки и то неуважение, которое чернокожие женщины испытывали за последние 400 лет. На это нельзя закрывать глаза.



Когда я смотрю на свою пятилетнюю дочь, жену, маму, бабушку, пусть она покоится с миром, то понимаю, как много вещей они сделали для меня. Шли на жертвы, особенно моя мама, когда я рос. Они сталкивались с неуважением, и это всё ещё не изменилось сегодня.



Так что я не только хотел поблагодарить всех королев в этом мире, всех чёрных королев в этом мире, но и тех, что были в моей жизни.



Важно дать чёрным женщинам понять, что они не одиноки. Независимо от неуважения или того, что они могут чувствовать, не останавливайтесь. Потому что они хотят, чтобы вы сделали именно это. Они хотят, чтобы вы остановились. Они хотят, чтобы вы, ребята, не были такими сильными и решительными. Они хотят, чтобы вы все были в страхе. Они хотят, чтобы вы приняли то, что происходит. Конечно, я этого не допущу», — приводит слова Леброна ASAP Sports.