Эндрю Богут высказал мнение о Ламело Болле

Чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз», центровой «Сидней Кингз» Эндрю Богут высоко оценил перспективы разыгрывающего «Илливара Хоукс» Ламело Болла, который претендует на выбор под первым номером драфта-2020. Богут играл против Болла в чемпионате Австралии.
«Мне нравятся его плеймейкерские способности. Когда мы играли с ним, казалось, что он каждый раз принимал правильные решения. Передача — это, наверное, аспект номер один в его игре. Так что я думаю, что Ламело будет чистым разыгрывающим вроде Джейсона Кидда, игроком такого плана. Я не считаю его топовым скорером. Думаю, что он будет больше похож на Джейсона Кидда или Рэджона Рондо.
Ламело однозначно талантлив в атаке, но ему нужно работать в обороне. Он ещё молодой парень, которого, вероятно, не учили принципам защиты в 19 лет. Так стоит дать ему возможность проявить себя в этом аспекте. Похоже, он хорошо учится. Ламело обязательно улучшится в этом аспекте. От шести месяцев до года в системе НБА с тренировками, и я думаю, это поправят» — приводит слова Богута Clutch Points.
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