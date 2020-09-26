«Бостон» установил рекорд последних 25 лет, у «Майами» — антирекорд франшизы

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 121:108.

По итогам матча «Бостон» установил рекорд, отыграв 12 очков. Это их самый крупный камбэк за последние 25 сезонов в плей-офф. «Майами» в свою очередь показал худший процент реализации трёхочковых в истории франшизы. Команда бросила 36 раз, попав лишь 7 из них, что является худшим результатом при исполнении минимум 30 бросков, сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info.

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Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 31 очко. На счету Джейлена Браунда 26 очков. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов. Лучшей результативностью в составе «Майами» отличился Горан Драгич, на счету которого 23 очка. Джимми Батлер записал в свой актив 17 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами состоится 28 сентября и начнётся в 2:30 мск.