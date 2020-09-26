Пол Пирс: современные игроки боятся Леброна. В мою эпоху его не боялись
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Пол Пирс высказал мнение, что сейчас игроки боятся звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Сегодняшние игроки боятся Леброна Джеймса. Если они видят Леброна, стоящего перед ними, их охватывает страх. В мою эпоху мы не боялись Леброна», — приводит слова Пирса Clutch Points.
В текущем плей-офф Леброн Джеймс провёл 13 встреч, в которых в среднем набирал 25,9 очка и совершал 10 подборов и 8,8 передачи. За выход в финал НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» играет с «Денвер Наггетс». Следующий матч между командами состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Лейкерс».
Леброн Джеймс превзошёл достижение Майкла Джордана и Ларри Бёрда вместе взятых
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