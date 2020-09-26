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Аллен Айверсон назвал звезду современной НБА, с кем хотел бы играть в одной команде

Аллен Айверсон назвал звезду современной НБА, с кем хотел бы играть в одной команде
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА 2000-х Аллен Айверсон заявил, что из современных игроков лиги хотел бы выступать в одной команде с форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом. Айверсон отверг идею выступления с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, а также отказался от начальных слов о желании вместе играть с действующим MVP лиги форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетонкубо.

«Если бы Леброн Джеймс выступал в мою эпоху? Вроде бы неплохо, но ладно, нет. С удовольствием поиграл бы вместе с Яннисом Адетокунбо. Ой, нет-нет-нет. С удовольствием играл бы с Кевином Дюрантом. Мне нравится Яннис. Засомневался, потому что уже давно не видел в деле Кевина Дюранта. Так что да, засомневался. Но никакого неуважения к Яннису. Мне нравится Яннис», — приводит слова Айверсона Clutch Points.

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