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В Лиге чемпионов установлен рекорд еврокубков в XXI веке

В Лиге чемпионов установлен рекорд еврокубков в XXI веке
Баскетбол 0

В предстоящем сезоне Лига чемпионов ФИБА установит рекорд еврокубков за последние 25 лет, сообщает Eurohoops. В турнире примут участие 32 команды из 18 разных стран, чего не случалось в европейских турнирах в последнюю четверть века.

Состав групп регулярного сезона баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021:

Группа А:
«Иберостар Тенерифе» (Испания)
«Динамо Сассари» (Италия)
«Галатасарай» (Турция)
«Баккен Бэарс» (Дания)

Группа B:
«Нимбурк» (Чехия)
«Дижон» (Франция)
«Тофаш» (Турция)
«Керавнос» (Кипр)

Группа C:
АЕК (Греция)
«Шоле» (Франция)
«Болонья» (Италия)
«Цмоки-Минск» (Беларусь)

Группа D:
«Нижний Новгород» (Россия)
«Сарагоса» (Испания)
«Фалко Сомбатхей» (Венгрия)
«Старт Люблин» (Польша)

Группа Е:
«Перистери» (Греция)
ВЭФ (Латвия)
«Ритас» (Литва)
«Страсбур» (Франция)

Группа F:
«Хапоэль Холон» (Израиль)
«Брозе Бамберг» (Германия)
«Пинар Каршияка» (Турция)
«Бильбао» (Испания)

Группа G:
«Хапоэль Иерусалим» (Израиль)
«Тюрк Телеком» (Турция)
«Лимож» (Франция)
«Игокеа» (Босния и Герцеговина)

Группа H:
«Остенде» (Бельгия)
«Сан-Пабло Бургос» (Испания)
«Бриндиси» (Италия)
«Дарушшафака Догуш» (Турция).

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