В Лиге чемпионов установлен рекорд еврокубков в XXI веке

В предстоящем сезоне Лига чемпионов ФИБА установит рекорд еврокубков за последние 25 лет, сообщает Eurohoops. В турнире примут участие 32 команды из 18 разных стран, чего не случалось в европейских турнирах в последнюю четверть века.



Состав групп регулярного сезона баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021:



Группа А:

«Иберостар Тенерифе» (Испания)

«Динамо Сассари» (Италия)

«Галатасарай» (Турция)

«Баккен Бэарс» (Дания)



Группа B:

«Нимбурк» (Чехия)

«Дижон» (Франция)

«Тофаш» (Турция)

«Керавнос» (Кипр)



Группа C:

АЕК (Греция)

«Шоле» (Франция)

«Болонья» (Италия)

«Цмоки-Минск» (Беларусь)



Группа D:

«Нижний Новгород» (Россия)

«Сарагоса» (Испания)

«Фалко Сомбатхей» (Венгрия)

«Старт Люблин» (Польша)



Группа Е:

«Перистери» (Греция)

ВЭФ (Латвия)

«Ритас» (Литва)

«Страсбур» (Франция)



Группа F:

«Хапоэль Холон» (Израиль)

«Брозе Бамберг» (Германия)

«Пинар Каршияка» (Турция)

«Бильбао» (Испания)



Группа G:

«Хапоэль Иерусалим» (Израиль)

«Тюрк Телеком» (Турция)

«Лимож» (Франция)

«Игокеа» (Босния и Герцеговина)



Группа H:

«Остенде» (Бельгия)

«Сан-Пабло Бургос» (Испания)

«Бриндиси» (Италия)

«Дарушшафака Догуш» (Турция).