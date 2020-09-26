Леброн Джеймс показал, чем занимается в «пузыре» НБА по вечерам

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс показал видео, на котором он пьёт вино и играет в футбольный симулятор Madden NFL.
«Моя ежевечерняя традиция в «пузыре», – написал Джеймс.
Видео доступно на «Чемпионате».
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
- 26 сентября 2020
-
19:16
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:03
-
17:08
-
15:04
-
14:24
-
14:06
-
13:55
-
12:50
-
11:58
-
11:10
-
09:55
-
09:43
-
09:39
-
08:38
-
08:33
-
08:24
-
08:15
-
08:09
-
08:04
-
07:58
-
07:22
-
06:31
-
00:48
-
00:40
- 25 сентября 2020
-
22:39
-
22:00
-
21:37
-
20:54
-
20:25
-
20:10
-
19:43
-
19:35