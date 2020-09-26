Леброн Джеймс показал, чем занимается в «пузыре» НБА по вечерам

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс показал видео, на котором он пьёт вино и играет в футбольный симулятор Madden NFL.



«Моя ежевечерняя традиция в «пузыре», – написал Джеймс.

Видео доступно на «Чемпионате».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».