Казис Максвитис — о победе над ЦСКА: всё как во сне, плывет перед глазами

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис поделился мнением после победы в гостевом матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (97:95). По ходу четвёртой четверти «Парма» сумела отыграть 22 очка отставания от «армейцев».

«Мы, конечно, рады. Всё как во сне, плывет перед глазами. Думал, что такое бывает только в детском баскетболе, когда ты проигрываешь 40 очков в одном матче, а через неделю у той же команды выигрываешь 2. Мы пытались удержаться в игре, совершали много ошибок, но все-таки бились до конца, забивали трехочковые. С такой командой как ЦСКА приходится ждать момента, когда соперник расслабится. Поздравляю наших болельщиков, для нас это большое событие», — приводит слова Максвитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.