«Милуоки» определил игрока, которым готов пожертвовать ради обмена Криса Пола

Руководство «Милуоки Бакс» планирует в межсезонье заполучить одного из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» — разыгрывающего защитника Криса Пола. Менеджмент клуба из Висконсина уже определился с игроком, которым пожертвует ради приобретения баскетболиста.

По плану, «Милуоки» отправит в «Оклахому» Эрика Бледсо. Разыгрывающий выступает в Висконсине с 2017 года. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 принял участие в 61 матче (все — в старте), набирая в них 14,9 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 5,4 передачи. В плей-офф Эрик провёл 9 встреч, набирая 11,7 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 5,9 передачи.

«Милуоки» сенсационно проиграл «Майами Хит» (1-4) в серии полуфинала Восточной конференции НБА.