Дрэймонд Грин — Полу Пирсу: ты до сих пор боишься Леброна. Заткнись уже!

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал жёсткий ответ легенде «Бостон Селтикс» Полу Пирсу, который ранее обвинил игроков современной НБА в страхе перед форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Наслаждайся пенсией, мужик. Ты всё ещё боишься Брона… Заткнись уже! Мы уже всё поняли о тебе!» — приводит слова Грина Fadeaway World.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию и вышли в финал НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».