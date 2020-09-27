Мэджик Джонсон: Леброн обещал вернуть «Лейкерс» в финал НБА и сдержал слово

Легенда НБА Мэджик Джонсон заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сдержал своё слово и вывел команду в финальную серию лиги.
«Когда Леброн Джеймс подписал контракт с «Лейкерс», он сказал, что вернёт нас в финальную серию НБА, и он однозначно сдержал своё слово. «Денверу» есть чем гордиться! У Джамала Маррея, Николы Йокича и остальных молодых игроков будет ещё много шансов выиграть финал НБА», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Мэджик был генеральным менеджером «Лейкерс», когда Леброн решил продолжить карьеру в Лос-Анджелесе летом 2018 года. Весной 2019 года Джонсон покинул свой пост.
«Лейкерс» обыграли «Денвер Наггетс» (4-1) в серии финала НБА. В финале «Лос-Анджелес» встретится с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» (2-3).
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