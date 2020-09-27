Леброн установил феноменальный рекорд века и два фантастических исторических рекорда НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 38 очков, 16 подборов и 10 передач в пятом матче финала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс» (117:107, 4-1).

Леброн набрал 4-й трипл-дабл в плей-офф в возрасте 35 лет и старше. Это больше, чем все остальные игроки вместе взятые (3 раза — Крис Пол, Джон Стоктон, Элджин Бэйлор, У Леброна Джеймса уже 15 30-очковых трипл-дабла в плей-офф, это рекорд в истории НБА и больше, чем у двух следующих игроков вместе взятых Оскара Робертсона (8) и Расселла Уэстбрука (6).



Джеймс — лишь второй игрок в постсезоне НБА (первый в XXI веке), набравший не менее 35 очков, 15 подборов и 10 передач в решающем матче серии. Первым, кто сделал это, был другой баскетболист «Лейкерс» Джеймс Уорти (21 июня 1988 года).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.