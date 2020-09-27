Энтони Дэвис отреагировал на первый выход в финал НБА за карьеру

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался после пятого матча финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс». Дэвис впервые в карьере сыграет в финале НБА после победы в серии.

«Чувствую себя хорошо. Приятно добиться чего-то подобного с этой группой парней. Мы много боролись в этом году с самого начала сезона. Мы знаем, что работа ещё не сделана. Это прекрасное чувство, но у нам нужно добыть ещё четыре победы ради конечной цели. Хотя нам нравится текущее состояние, но ещё есть над чем поработать», — приводит слова Дэвиса ESPN.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.



В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».