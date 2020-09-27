Энтони Дэвис: если мы не выиграем титул, я подведу Леброна, а он подведёт меня

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после победы в финале Западной конференции НБА над «Денвер Наггетс» (117:107, 4-1) заявил, что проигрыш в серии за титул станет личным провалом для него и Леброна Джеймса.

«Когда только приехал сюда, Леброн сказал, что хочет дать мне первый перстень. А я сказал ему, что хочу вернуть его в финал НБА. Вы знаете, в прошлом году он не попал в финал. Травма помешала. „Лейкерс“ шли на четвертом месте, когда Леброн получил травму. Кто знает, что могло случиться, но он пропустил финал в прошлом году.



Всё время говорю ему: „Я тебя поддержал, а ты поддержал меня“. Мы не хотим подводить друг друга. Знаем, зачем находимся здесь. Хотим выиграть чемпионат. Осталось одержать четыре победы, мы стали на шаг ближе к цели. Леброн чувствует, если мы этого не сделаем, значит, он меня подведёт. Я чувствую, если мы этого не сделаем, то подведу его. И тогда наша команда подведет всю организацию „Лейкерс“. Мы не хотим испытывать такого чувства», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.