Энтони Дэвис: если мы не выиграем титул, я подведу Леброна, а он подведёт меня

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после победы в финале Западной конференции НБА над «Денвер Наггетс» (117:107, 4-1) заявил, что проигрыш в серии за титул станет личным провалом для него и Леброна Джеймса.
«Когда только приехал сюда, Леброн сказал, что хочет дать мне первый перстень. А я сказал ему, что хочу вернуть его в финал НБА. Вы знаете, в прошлом году он не попал в финал. Травма помешала. „Лейкерс“ шли на четвертом месте, когда Леброн получил травму. Кто знает, что могло случиться, но он пропустил финал в прошлом году.
Всё время говорю ему: „Я тебя поддержал, а ты поддержал меня“. Мы не хотим подводить друг друга. Знаем, зачем находимся здесь. Хотим выиграть чемпионат. Осталось одержать четыре победы, мы стали на шаг ближе к цели. Леброн чувствует, если мы этого не сделаем, значит, он меня подведёт. Я чувствую, если мы этого не сделаем, то подведу его. И тогда наша команда подведет всю организацию „Лейкерс“. Мы не хотим испытывать такого чувства», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.
- 27 сентября 2020
-
10:17
-
10:01
-
09:46
-
09:39
-
09:17
-
08:24
-
08:20
-
08:16
-
08:16
-
08:09
-
08:03
-
08:00
-
07:56
-
07:54
-
07:50
-
07:47
-
07:45
-
06:36
-
00:34
- 26 сентября 2020
-
22:56
-
22:40
-
22:00
-
21:52
-
20:57
-
20:37
-
19:59
-
19:16
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:03
-
17:08
-
15:04
-
14:24
-
14:06