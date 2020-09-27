Леброн Джеймс высказался об Энтони Дэвисе и Алексе Карузо после выхода в финал НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил значимость для команды Энтони Дэвиса и Алекса Карузо.

«Я думаю о некоторых своих товарищах по команде, которые впервые выходят в финал НБА. Очевидно, что Энтони Дэвис сильно повлиял на мою ментальность. Это причина, по которой я хотел быть его товарищем по команде и почему я привёл его сюда. Я хотел, чтобы он увидел то, чего раньше не видел в этой лиге. Возможность пройти с ним через весь плей-офф много значила для меня лично.

Алекс Карузо — яркий пример того, когда возможность использована за счёт усердной работы. Он долго готовился к этому моменту. Ему просто была нужна возможность. Люк Уолтон дал ему возможность в прошлом году, а теперь тренер Вогель и наш тренерский штаб дают ему шанс на большой сцене. Он просто пользуется этим в полной мере», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.



В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».