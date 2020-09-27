Эксперт: это простейший путь Леброна Джеймса к титулу
Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что у форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в этом году простейший путь к титулу, чем когда-либо.
«Это самый простой путь Леброна к титулу. Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг решили не играть. Леброну Джеймсу удалось обыграть „Портленд Трэйл Блэйзерс“ с результатом 35-39 в регулярном чемпионате (и Дэмьен Лиллард травмировался), затем он обыграл „Хьюстон Рокетс“ после того, как Дэниэл Хауз нарушил правила кампуса, затем попал на „Денвер Наггетс“ вместо „Клипперс“ Кавая Леонарда, а теперь, возможно, встретится со слишком переоценённым „Майами Хит“. Это должно случиться», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
«Лейкерс» обыграли «Денвер» (4-1) и вышли в финал НБА впервые с 2010 года.
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