Дуэйн Уэйд отреагировал на 10-й выход Леброна Джеймса в финал НБА

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высказался о 10-м выходе в финал НБА в исполнении Леброна Джеймса.



«Ещё один! Поздравляю своего братишку Леброна Джеймса с его десятым появлением в финалах НБА. То, что мы видим сейчас, уже не повторится», — написал Дуэйн Уэйд в своём «твиттере».



На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.



В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».