Игрок НБА арестован за хранение марихуаны и сокрытие краденого имущества
Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли был арестован вечером 26 сентября по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества, сообщает The Athletic. В настоящий момент баскетболист находится в тюрьме округа Хеннепин и ждёт встречи с судьёй, что может занять ещё 24 часа.
В ближайшее межсезонье Бизли может стать ограниченно свободным агентом. Инсайдеры сообщали, что «Миннесота» планирует подписать повторное соглашение с баскетболистом.
«Мы знаем о ситуации с Маликом Бисли и в настоящее время собираем информацию», — гласит заявление команды.
«Во время инцидента в доме находились несколько человек. Мы будем отстаивать интересы Малика", — подчеркнул адвокат спортсмена Стив Хейни.
- 27 сентября 2020
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