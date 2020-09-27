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Игрок НБА арестован за хранение марихуаны и сокрытие краденого имущества

Игрок НБА арестован за хранение марихуаны и сокрытие краденого имущества
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли был арестован вечером 26 сентября по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества, сообщает The Athletic. В настоящий момент баскетболист находится в тюрьме округа Хеннепин и ждёт встречи с судьёй, что может занять ещё 24 часа.

В ближайшее межсезонье Бизли может стать ограниченно свободным агентом. Инсайдеры сообщали, что «Миннесота» планирует подписать повторное соглашение с баскетболистом.

«Мы знаем о ситуации с Маликом Бисли и в настоящее время собираем информацию», — гласит заявление команды.

«Во время инцидента в доме находились несколько человек. Мы будем отстаивать интересы Малика", — подчеркнул адвокат спортсмена Стив Хейни.

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