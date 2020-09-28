Леброн Джеймс отреагировал на новый поворот в деле Бреонны Тэйлор

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал привлечь внимание к новым обстоятельствам дела Бреонны Тэйлор.

Полиция штата Кентукки опубликовала баллистический отчёт, который не подтверждает заявление генерального прокурора штата Дэниела Кэмерона о том, что парень Тэйлор стрелял в полицейских Луисвилля в ночь, когда она была убита. Вскоре после появления этой новости Джеймс сделал пост на своей странице в «Твиттере».

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор. Сержанты Джон Маттингли и Майлз Косгроув были оправданы в применении силы.