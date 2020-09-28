Каждый финал НБА с 1984 года включал одноклубников Шакила О'Нила

Легендарный центровой НБА Шакил О'Нил во время игровой карьеры выступал за «Орландо Мэджик» (1992—1996), «Лос-Анджелес Лейкерс» (1996—2004), «Майами Хит» (2004—2008), «Финикс Санз» (2008—2009) и «Кливленд Кавальерс» (2009—2010), а также «Бостон Селтикс» (2010—2011).
В каждой серии финала НБА с 1984 года (за 8 лет до того, как О'Нил был выбран на драфте), участвовал хотя бы один игрок, который выступал с центровым в какой-то момент карьеры. Шакил заработал себе репутацию «кочевника» из-за частой смены клубов, поэтому успел поиграть вместе с большим количеством разных баскетболистов.
В финале НБА-2020 выступят форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его одноклубник атакующий защитник Дэнни Грин, которые играли с Шаком в «Кливленд Кавальерс». Грин в прошлом году стал чемпионом НБА в составе «Торонто», сохранив представительство одноклубников О'Нила в финале.
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