Каждый финал НБА с 1984 года включал одноклубников Шакила О'Нила

Легендарный центровой НБА Шакил О'Нил во время игровой карьеры выступал за «Орландо Мэджик» (1992—1996), «Лос-Анджелес Лейкерс» (1996—2004), «Майами Хит» (2004—2008), «Финикс Санз» (2008—2009) и «Кливленд Кавальерс» (2009—2010), а также «Бостон Селтикс» (2010—2011).

В каждой серии финала НБА с 1984 года (за 8 лет до того, как О'Нил был выбран на драфте), участвовал хотя бы один игрок, который выступал с центровым в какой-то момент карьеры. Шакил заработал себе репутацию «кочевника» из-за частой смены клубов, поэтому успел поиграть вместе с большим количеством разных баскетболистов.

В финале НБА-2020 выступят форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его одноклубник атакующий защитник Дэнни Грин, которые играли с Шаком в «Кливленд Кавальерс». Грин в прошлом году стал чемпионом НБА в составе «Торонто», сохранив представительство одноклубников О'Нила в финале.