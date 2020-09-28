Споэльстра: Батлер воплощает качества великих игроков «Хит» — Уэйда, Боша, Хаслема

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после победы над «Бостон Селтикс» (125:113, 4-2) в финале Восточной конференции НБА отметил лидерские качества атакующего защитника Джимми Батлера, который присоединися к команде прошлым летом.
«Батлер воплощает все качества бывших великих игроков „Майами“ — Алонзо Моурнинга, Дуэйна Уэйда, Криса Боша, Юдониса Хаслема. Он просто воплощает в себе эти качества профессионализма, работоспообности, ответственности, надёжности и лидерства. Ему не нужно извиняться за то, кто он есть. Мы любим его за то, кто он есть и что он собой представляет. Он влияет на победы. Думаю, все в лиге всегда знали, что он влияет на победы. Дело не в статистике. Ни в чём другом. Он просто заботится о результате», — приводит слова Споэльстры ASAP Sports.
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