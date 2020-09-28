Адебайо высказался о Батлере и противостоянии с Леброном в финале НБА

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо после победы своей команды в шестом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (125:113, 4-2) прокомментировал игру товарища по команде Джимми Батлера,.



«Когда Джимми пришёл в эту команду, он хотел занять своё место. Это не было, словно он вошёл и заявил: «Это моё шоу». Нет. Ему было всё равно, забьёт ли он. Вы должны подумать об этом. Многие игроки максималисты. Когда у них нет мяча, они расстраиваются. Я ценю Джимми, потому что мы помогаем друг другу.



Нужно продолжать быть агрессивным и делать своё дело. Мои товарищи по команде хотят, чтобы я был великим. Я хочу, чтобы они тоже были великими. В конце концов, мы подталкиваем друг друга, чтобы стать лучше. Это то, что ценю в этой команде.



Я вырос, наблюдая за Крисом Бошем, Дуэйном Уэйдом и Леброном, а теперь я буду играть против него в в финале НБА. Это безумие. Великий момент для всех нас. Пэт Райли не собрал бы эту команду, если бы не знал, что нас ждут великие дела», — приводит слова Адебайо ASAP Sports.