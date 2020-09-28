Джоэл Эмбиид назвал главного тренера, которого хочет видеть во главе «Филадельфии»
«Филадельфия Сиксерс» ищет нового главного тренера после увольнения Бретта Брауна, и, как сообщает MSN, центровой Джоэл Эмбиид хотел бы видеть в качестве наставника команды покинувшего «Хьюстон Рокетс» Майка Д'Антони.
Как отмечает издание, Эмбииду нравится схема, по которой предпочитает играть Д’Антони, и он уверен, что с приходом Майка его результаты станут ещё лучше.
Д'Антони возглавлял «Хьюстон» с 2016 года. Команда ни разу не доходила до финала НБА под его руководством. В сезоне-2019/2020 «Рокетс» вылетели на стадии полуфинала Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).
«Филадельфия Сиксерс» вылетела из розыгрыша плей-офф НБА. В первом раунде команда с сухим счётом уступила «Бостон Селтикс» (0-4).
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