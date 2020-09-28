Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джоэл Эмбиид назвал главного тренера, которого хочет видеть во главе «Филадельфии»

Джоэл Эмбиид назвал главного тренера, которого хочет видеть во главе «Филадельфии»
Баскетбол / НБА 0

«Филадельфия Сиксерс» ищет нового главного тренера после увольнения Бретта Брауна, и, как сообщает MSN, центровой Джоэл Эмбиид хотел бы видеть в качестве наставника команды покинувшего «Хьюстон Рокетс» Майка Д'Антони.

Как отмечает издание, Эмбииду нравится схема, по которой предпочитает играть Д’Антони, и он уверен, что с приходом Майка его результаты станут ещё лучше.

Д'Антони возглавлял «Хьюстон» с 2016 года. Команда ни разу не доходила до финала НБА под его руководством. В сезоне-2019/2020 «Рокетс» вылетели на стадии полуфинала Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).

«Филадельфия Сиксерс» вылетела из розыгрыша плей-офф НБА. В первом раунде команда с сухим счётом уступила «Бостон Селтикс» (0-4).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020