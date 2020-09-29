Эксперт: уволенные черные тренеры в 2020 — 3, назначенные — 0. Черные игроки НБА — 75%

Обозреватель ESPN Марк Джей Спирс высказал мнение о ситуации с темнокожими тренерами НБА.
«Черные главные тренеры, которые продолжают работу в 30 командах НБА: Джей Би Бикерстафф в «Кливленд Кавальерс», Дуэйн Кейси в «Детройт Пистонс», Ллойд Пирс в «Атланта Хоукс» и Монти Уильямс в «Финикс Хоукс». Черные тренеры, которых уволили в 2020 году: Док Риверс, Нэйт Макмиллан и Элвин Джентри (Дэвид Физдейл в декабре 2019 года). Черные тренеры, которых наняли в 2020 году: 0. Черные игроки НБА: 75%», – написал Спирс на своей странице в «Твиттере».
Пользователь сети King of Touts ответил Спирсу в комментарии.
«Дока Риверса, конечно же, уволили из-за расы, а не из-за того, что самая талантливая команда НБА растеряла лидерство 3-1 в серии с «Денвер Наггетс».
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